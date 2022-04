Le coup d’envoi de la campagne de déclaration d’impôt 2022 a été donné ce jeudi 7 avril . Nombreux sont les contribuables à s’être connectés sur leur espace particulier pour consulter leur déclaration en ligne et vérifier une première fois les revenus préremplis. Certains d’entre eux ont alors fait remonter à l’administration fiscale des écarts entre le montant prérempli et la somme qu’ils avaient réellement perçue.

Quelles conséquences pour les contribuables ayant déjà validé leur déclaration de revenus 2022 ?

Les contribuables qui ont pris de l’avance et d’ores et déjà validé leur déclaration d’impôt 2022 en ligne seront-ils impactés ? « Si vous avez validé une déclaration comportant une erreur de pré-remplissage, il sera possible de la corriger ultérieurement et toutes les informations vous seront données dès la réouverture du site », indique la DGFiP. En cas d’erreur sur les revenus de 2021, les contribuables pourront donc tout à fait corriger leur déclaration.