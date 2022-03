Pour rappel, les frais de télétravail déductibles englobent les frais de communication, de fournitures (cartouches d’encre, papier, etc.), d’électricité, d’eau, de chauffage, d’assurance habitation et l’achat de mobilier ou de matériel informatique.

Si l’allocation versée par votre employeur est exonérée d’impôt sur le revenu, certaines modalités sont à connaître. En effet, l’exonération est possible dans la limite de 2,50 € par jour, 55 € par mois et 580 € par an.

C’est à l’employeur que revient la tâche d’indiquer à l’administration fiscale « les remboursements ou les allocations exonérés d'impôt sur le revenu », de sorte qu’ils ne soient pas intégrés au revenu imposable. En conséquence, le montant prérempli sur la déclaration 2022 sur les revenus de 2021 ne devrait pas inclure ces allocations. Toutefois, les contribuables sont invités à vérifier, en avril 2022, les montants en les comparant à ceux de leurs fiches de paie.

Quant aux salariés qui ont opté pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, les frais de télétravail peuvent être déduits forfaitairement jusqu’à 580 € par an. Ils ont toutefois la possibilité de les déduire pour leur montant exact lorsque cette option est plus favorable. Dans tous les cas, le contribuable devra conserver précieusement tous les justificatifs (factures, contrat d’abonnement, etc.) qui pourront par la suite être demandés par le service des impôts des particuliers (SIP).

« Les modalités d'application de ces mesures ainsi que les précisions sur la nature et le montant de déduction des frais liés au télétravail seront prochainement précisées sur le site impots.gouv.fr », indique enfin le communiqué de presse.