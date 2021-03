Face à la crise sanitaire, de nombreux salariés sont amenés à poursuivre leur activité en télétravail. Et cette nouvelle routine a un coût : achat de matériels et fournitures pour le domicile, connexion internet, forfait téléphonique, etc. Ces frais professionnels sont pris en charge par l’employeur et, bonne nouvelle, ils seront exonérés d’impôt sur le revenu.