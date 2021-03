Égalité femmes/hommes : la note moyenne atteint les 85 points

Cette année, 70 % des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leur index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Pour rappel, les sociétés qui y dérogent risquent une amende.

En moyenne, la note s’élève à 85 points, c’est-à-dire 10 points de plus que le minimum demandé, en progression d’un point par rapport à 2020. Dans le détail, seuls 2 % des entreprises ont décroché la note de 100. A contrario, 53 entreprises qui ont entre 250 et 1 000 salariés n’ont pas réussi à atteindre les 75 points pour la troisième année consécutive. De fait, elles s’exposent à des sanctions.

De plus, sur les 5 indicateurs, 2 sont à la traîne : le nombre de salariées augmentées après un congé de maternité et la parité dans les 10 plus grosses rémunérations. Dans le premier cas, 13 % des entreprises, soit 3 000 sociétés n’ont pas respecté l’obligation légale d’augmenter le salaire des femmes et dans le deuxième, la parité n’est observée que dans 26 % des firmes.

Pour mémoire, toutes les notes des entreprises de plus de 250 salariés sont publiées sur le site du ministère du Travail. Un décret devrait prochainement forcer les entreprises à publier leur note sur leur site de manière compréhensible et visible.