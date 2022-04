L’administration fiscale a donc mené l’enquête ce week-end afin de déterminer la cause de ces erreurs. Les travaux d’expertise ont pris fin ce lundi 11 avril , permettant ainsi la réouverture du service de déclaration en ligne. Les contribuables peuvent donc reprendre là où ils s’étaient arrêtés et se connecter à leur espace particulier.

Vendredi dernier, les contribuables ont eu la mauvaise surprise de découvrir que le site impots.gouv.fr était indisponible pour faire leur déclaration d’impôt 2022 en ligne . La DGFiP en avait suspendu l’accès après des plaintes portant sur des écarts entre le montant perçu en 2021 et celui prérempli dans la déclaration de revenus.

Dans les faits, les erreurs sont observables « dans les traitements et salaires qui figurent aux cases 1 AJ/1BJ et les heures supplémentaires exonérées des cases 1GH/1HH ». Les personnes susceptibles d’être impactées devront donc comparer les montants préremplis de leur déclaration avec ceux inscrits sur l’attestation fiscale remise par l’employeur pour l’année 2021. Ils ont également la possibilité de les confronter « au montant net imposable de l’année figurant sur le bulletin de paie de décembre 2021 ».

Que faire si vous avez déjà validé votre déclaration d’impôt 2022 ?

Vous êtes bel et bien concerné par ces dysfonctionnements ? Pas d’inquiétude, vous recevrez prochainement un mail ou un courrier vous indiquant la marche à suivre pour corriger votre déclaration de revenus 2022. « Personne ne subira de conséquences négatives suite à cet incident », garantit l’administration fiscale dans son communiqué.

Il est possible de corriger une déclaration de revenus en ligne autant de fois que nécessaire, même après sa signature, et ce jusqu’à la fermeture du service. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique « Accéder à la déclaration en ligne », puis cliquez sur « Corriger ». En cas de difficultés, les contribuables peuvent utiliser leur messagerie sécurisée, via leur espace en ligne, contacter le 0809 401 401 (service gratuit, accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h) ou se rendre dans leur service des impôts pour trouver de l’aide.

Bon à savoir : l’écart constaté n’aura aucune incidence sur le montant de l’impôt 2022, puisque le prélèvement à la source n’a en rien été affecté.