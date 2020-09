Une discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des indemnités de licenciement ?

Dans cette affaire, une salariée engagée en tant qu’assistante commerciale à temps complet avait réduit son temps de travail pour prendre un congé parental d’éducation. Un an plus tard, elle avait été licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif et accepté un congé de reclassement de 9 mois.

Après avoir quitté la société, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes contestant la méthode de calcul de son allocation de congé de reclassement d’une part, et le montant de l’indemnité de licenciement perçue d’autre part. Elle ajoute que si elle n’avait pas été en congé parental, elle aurait travaillé à temps complet et le montant de ses indemnités aurait été plus important.