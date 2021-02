Quelles données seront collectées par l’algorithme du fisc ?

La collecte de données des contribuables sera menée à titre expérimental pendant 3 ans. Elle sera réalisée grâce à un algorithme capable d’identifier des mots-clés, des indications de dates et de lieux susceptibles de prouver une infraction. Parmi les réseaux et sites ciblés par la collecte, on retrouve Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou encore YouTube, Leboncoin et Blablacar, utilisés quotidiennement par les Français. Le décret apporte cependant quelques précisions sur la nature des données. Le fisc devra se limiter « aux contenus librement accessibles et manifestement rendus publics ». Les comptes en mode « privé » et les échanges dans les messageries resteront donc invisibles aux yeux de l’administration. Les commentaires des autres utilisateurs ne pourront également pas être pris en compte.

Avec ce nouvel algorithme, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et la Direction générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) comptent lutter plus efficacement contre la fraude (domiciliation à l’étranger par exemple), la contrebande et le trafic de stupéfiants.

Enfin, un autre point important du décret : lorsque les données ne révèlent aucune activité occulte ou violation de la loi, l’administration fiscale est tenue de les supprimer au plus tard 30 jours après. Si au contraire, elles posent un problème, le délai de suppression est porté à 1 an.