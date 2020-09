Refus de test ADN et indice de paternité

Lors d’une audience publique à la Cour de cassation, la mère d’un enfant de moins de 18 ans a demandé une expertise ADN dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de paternité. Le juge a accepté sa requête et ordonné l’expertise.

Toutefois, le père présumé s’y est opposé, a saisi la cour d’appel, estimant que le délai pour effectuer cette recherche de paternité et donc se soumettre à cette expertise était trop long, et que cette action aurait dû être intentée plus tôt.

Mais la Cour de cassation a rejeté son appel, et rappelé que l’enfant, une fois majeur, pouvait à tout moment lancer une procédure de reconnaissance de paternité. Lorsqu’il est mineur, la mère est habilitée à le faire à sa place, sans délai minimal ou maximal.

Sans motif légitime pour s’y opposer, l’expertise ADN est de droit en ce qui concerne la filiation. Par conséquent, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le refus du père présumé de se livrer à cette expertise génétique pouvait tout à fait être considéré par le juge comme un indice de paternité.