Suite aux différentes mesures mises en place par le gouvernement pour ce second confinement, les journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre . La nouvelle mesure a pris effet à partir du 2 novembre 2020 sur tout le territoire français. Afin de permettre aux jeunes de passer leur JDC dans les meilleures conditions sanitaires possibles, des sessions en ligne seront mises en place dès le 23 novembre 2020.

À compter du lundi 2 novembre, toute session de Journée de défense et de citoyenneté en présentiel est annulée à cause de l’annonce du deuxième confinement par Emmanuel Macron pendant les vacances de la Toussaint. Pour les pays d’Outre-Mer, cette décision sera valable en cas de reconfinement seulement.

La Journée défense et citoyenneté (JDC), connue sous le nom de Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) jusqu’en 2011, est une journée d'appel qui a été instituée en France en 1997, dans le cadre de la réforme du service militaire national .

Reprogrammation des JDC en distanciel

Les jeunes qui devaient passer leur JDC en novembre se verront proposer des sessions dématérialisées. Cette session en distanciel sera accessible depuis le site presaje.sga.defense.gouv.fr. Les premières sessions devraient débuter à partir du 23 novembre.

Un courriel sera envoyé à chaque jeune dont la JDC a été annulée à cause du confinement. Via le site majdc.fr, il sera ensuite possible de s’inscrire en ligne à la date d’une session dématérialisée.

Pour les jeunes ne disposant pas encore d’une adresse e-mail, le centre du service national dont ils dépendent se chargera de les contacter. L’interlocuteur accompagne les jeunes en question pour les aider à comprendre le fonctionnement de la JDC dématérialisée.