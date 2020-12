C’est une nouvelle mesure pour encourager les Français à acheter un véhicule peu polluant. Publié au Journal officiel le 20 novembre 2020, un décret étend la liste des VTFE (Véhicules à Très Faibles Émissions). Les deux-roues, trois roues et les quadricycles électriques y sont désormais intégrés. Ils rejoignent les véhicules et camionnettes électriques (de moins de 3,5 tonnes). Et cette modification donne droit à des avantages, comme le fait de pouvoir circuler sur les voies réservées, donc la possibilité d'emprunter les voies de bus.