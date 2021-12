Les prix à la consommation ne cessent d’augmenter ces derniers mois. En novembre 2021, l’Insee estimait la hausse sur un an à 2,8 %. Or, les revalorisations du SMIC, de la retraite de base, du taux de rémunération du Livret A, du RSA et des allocations familiales sont calculées en tenant compte de l’inflation. Donc, il devrait y avoir pas mal de changements en 2022.