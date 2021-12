En raison d’une hausse de l’inflation, le SMIC a fait l’objet d’une revalorisation le 1er octobre 2021 . Le salaire minimum augmentera-t-il encore le 1er janvier 2022 ? Le groupe d’experts sollicité par le gouvernement avant chaque revalorisation vient de remettre son rapport et recommande d’éviter tout coup de pouce.

SMIC : vers une hausse de 0,9 % en janvier 2022

En début d’année, le SMIC bénéficie d’une revalorisation automatique calculée à partir de deux indicateurs : l’inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).

« L'inflation a continué à augmenter légèrement d'août à octobre (+0,4 % selon les chiffres provisoires) et pourrait donc conduire à une revalorisation légère du SMIC au 1er janvier si la tendance se poursuit » au mois de novembre, précise le rapport du groupe d’experts. Compte tenu de l’inflation, le SMIC va être revalorisé de 0,9 % au 1er janvier 2022. Le montant du SMIC mensuel brut sera alors fixé à 1 603 euros en 2022. Et le salaire minimum légal passera de 10,48 à 10,57 euros brut de l'heure.



Ce mardi 30 novembre, la ministre du Travail a annoncé que la revalorisation du SMIC pourrait être supérieure à 0,6 %. « On a eu aujourd’hui les premières estimations de l’Insee sur l’inflation en novembre », a indiqué Élisabeth Borne sur BFM Business. « Elles montrent que celle-ci, à 2,8 % sur un an, est plus importante que ce qui était prévu. La nouvelle augmentation du SMIC au 1er janvier devrait être supérieure au 0,6 % annoncé par les experts ».



Pourquoi les experts sont-ils défavorables à un coup de pouce ?

Le groupe d’experts consulté chaque année par le gouvernement avant la revalorisation du 1er janvier a remis son rapport au ministère du Travail ce lundi 29 novembre. L’État a en effet la possibilité d’accorder un coup de pouce supplémentaire au salaire minimum.

Ils estiment que la situation économique actuelle, si elle s’améliore, demeure tout de même fragile. « Elle reste caractérisée notamment par un chômage encore très élevé et une compétitivité faible dont témoigne un solde commercial continûment négatif depuis 2006 », indique le rapport.

Selon les experts, un coup de pouce supplémentaire pourrait s’avérer « préjudiciable à l’emploi des personnes les plus vulnérables ». En conséquence, ils recommandent de s’abstenir de tout coup de pouce.