Le Novaxovid est le 5e vaccin autorisé au sein de l’Union européenne et en France. Efficacité, technologie, nombre de doses, etc. On fait le point sur ce nouveau sérum.

Lundi 20 décembre, la Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments avaient autorisé l’utilisation d’un nouveau vaccin contre la Covid-19 au sein de l’Union européenne. Toutefois, avant que les Français puissent se voir administrer une dose de Novaxovid, le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale et la Haute autorité de santé devaient rendre leur avis. Vendredi 14 janvier 2022, la HAS a délivré son feu vert.

Sur quelle technologie s’appuie le vaccin de Novavax ? Ce 5e vaccin contre la Covid-19 autorisé au sein de l’Union européenne a été produit par l’entreprise américaine Novavax. Notons que ce sérum a été baptisé Novaxovid en Europe. Pour être concret, ce vaccin dit « sous-unitaire » n’utilise pas la technologie à ARN Messager comme Pfizer/BioNTech ou Moderna, ni la technique du « vecteur viral non répliquant » comme AstraZeneca et Janssen. Dans les faits, il utilise la même technologie que pour les vaccins injectés chez les enfants, notamment contre l’hépatite B ou la coqueluche. Ainsi, le sérum contient une version de la protéine spike qui est présente à la surface du virus et qui a été modifiée pour être non-inoffensive. Puis, en administrant ce vaccin, le corps va produire des anticorps et des cellules T. Autrement dit, si le patient est infecté par la suite, son système immunitaire reconnaîtra le virus et pourra l’attaquer.

Est-il efficace ? Deux essais cliniques ont été menés par Novavax : l’un aux États-Unis et au Mexique, l’autre au Royaume-Uni. Dans le détail, 45 000 personnes de plus de 18 ans y ont participé, certains recevant le vaccin et les autres un placebo. Et ces deux études ont montré que le vaccin était efficace entre 89 et 90 %, selon le communiqué de l’Agence européenne des médicaments. En revanche, ces essais cliniques ont été réalisés lorsque la souche originale du virus ainsi que les variants Alpha (le variant anglais) et Beta (le variant sud-africain) étaient les plus répandus. Ainsi, on ne connaît pas réellement son efficacité sur le variant Delta qui prédomine actuellement, ni sur le variant Omicron.

Faudra-t-il deux injections ? Oui, comme pour les vaccins Pfizer/BioNTech ou encore Moderna, le sérum développé par Novavax sera administré en deux injections. Notons que ces deux doses devront être espacées de 21 jours, soit le même délai que pour les autres vaccins à doubles doses. Par ailleurs, l’entreprise considère également que son sérum pourra être utilisé pour les doses de rappel. Notons que le Novaxovid présente l’avantage de pouvoir être conservé entre 2 et 8 °C, c’est-à-dire dans un réfrigérateur classique.