La prime Macron est attribuée à certains salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et dont la rémunération n’excède pas 3 fois le montant du SMIC. Et bonne nouvelle, cette prime est exonérée des cotisations salariales et patronales, des contributions sociales et de l’impôt sur le revenu lorsque son montant n’est pas supérieur à 1 000 euros.

En 2020, elle s’ajoute à la liste des aides exceptionnelles instaurées pour soutenir les Français pendant l’épidémie de Covid-19. Ses conditions ont notamment évolué permettant à un plus grand nombre d’employeurs de récompenser le dévouement et le travail des salariés tout au long de la crise sanitaire. Dans les entreprises ayant signé un accord d’intéressement, le plafond de la prime passe de 1 000 à 2 000 euros.