C’est l’une des conséquences de la guerre en Ukraine : l’huile de tournesol se fait de plus en plus rare. Et ces problèmes d’approvisionnement impactent autant les consommateurs que les industriels qui l’utilisent dans la confection de leurs produits. Alors pour accompagner les fabricants de produits alimentaires à faire face à cette problématique, Bercy a annoncé qu’ils pourraient remplacer l’huile de tournesol dans leur recette sans changer leurs emballages.