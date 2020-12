Les restaurateurs peuvent vendre des repas sur les marchés

Derrière cette initiative, on retrouve le grossiste Metro, la CGAD (Confédération Générale de l’Alimentation en Détail), le GNI (Groupement National des Indépendants) et l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie).

Le 3 décembre 2020, ces quatre partenaires ont adressé une lettre ouverte à l’Association des Maires de France, au Sénat, mais aussi à l’Association des Villes de France et à celle des Petites Villes de France. Ils demandaient aux élus d’autoriser les restaurateurs à vendre des repas dans les marchés locaux en leur proposant deux solutions : créer des stands dans ceux déjà existants ou organiser des marchés consacrés à la « restauration indépendante ».