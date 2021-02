FranceConnect, quésaco ?

Mis en service en 2016, FranceConnect permet de se connecter à plus de 700 services en ligne sans avoir à créer à chaque fois un nouveau compte.

Prenons un exemple : vous souhaitez vous connecter à votre espace personnel de Pôle emploi, mais vous ne connaissez pas par cœur votre identifiant et votre mot de passe. En cliquant sur FranceConnect, vous allez accéder à plusieurs sources d’identification : le service des impôts, l’Assurance Maladie, l’Identité numérique de La Poste, MSA et Mobile Connect et moi.

Si vous connaissez votre identifiant et votre mot de passe de l’un de ces sites, le tour est joué : FranceConnect vous redirige vers la page de connexion. Puis, vous pourrez accéder à votre espace personnel sur le site de Pôle emploi.

Par ailleurs, FranceConnect permet également de se connecter à certains sites administratifs sans jamais à avoir s’inscrire. Et depuis 2018, les entreprises privées peuvent installer ce dispositif sur leur site sous certaines conditions.

Notons que les utilisateurs peuvent toujours rencontrer des problèmes de connexion. Ils doivent alors contacter directement FranceConnect.