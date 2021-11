D’ailleurs, 60 % des personnes interrogées ont également déclaré avoir diminué le chauffage pour ne pas payer des factures trop importantes (contre 53 % en 2020 et 30 % en 2020). Enfin, 25 % des sondés ont rencontré des difficultés à payer leurs factures d’électricité ou de gaz (contre 18 % en 2020).

Autre donnée révélatrice : selon le baromètre du médiateur de l’énergie publié en octobre, 20 % des foyers ont déclaré avoir souffert du froid dans leur logement pendant au moins 24h cette année (contre 14 % en 2020). Dans le détail, 40 % en raison d’une mauvaise isolation et 36 % pour une question financière.

En effet, les personnes concernées par la précarité énergétique peuvent rencontrer des problèmes d’humidité dans leur logement. Des moisissures peuvent également apparaître. Et des chauffages inadaptés peuvent entraîner des intoxications au CO2.

Et comme l’expliquent les co-organisateurs de cette journée de lutte contre la précarité énergétique, dont la Fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique font partie : ne pas pouvoir payer son chauffage peut avoir de graves conséquences sur la santé des occupants .

Travaux de rénovation énergétique : des aides mal ciblées ?

Alors, à travers cette journée, le collectif qui regroupe 19 organismes demande à l’exécutif d’améliorer les dispositifs d’aides destinés aux ménages les plus modestes.

Car s’il existe de nombreuses aides financières pour effectuer des travaux de rénovation énergétique comme le dispositif Éco-prêt à taux zéro ou MaPrimeRénov', elles sont « mal ciblées », a estimé auprès de Capital Jean-Christophe Goudard, co-président du CLER-Réseau pour le climat.

Le but de cette journée est également « de faire comprendre ce que cela veut dire que de rénover un logement, que cela n’est pas si compliqué et que beaucoup d’acteurs savent le faire et le faire bien », précise Manuel Domergue, directeur des études, à la Fondation Abbé Pierre.