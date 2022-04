Non, la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter à la présidentielle 2022. Bien qu’optionnelle, elle est tout de même recommandée, indique le ministère de l’Intérieur. Car ce document, qui prouve votre inscription sur les listes électorales , facilite grandement le travail des membres du bureau de vote.

Pour voter, les électeurs doivent prouver leur identité. De fait, la présentation d’une carte d’identité est tout à fait recevable, à condition qu’elle soit valide ou périmée depuis moins de 5 ans . Néanmoins, elle n’est pas le seul document valable pour voter ce dimanche et peut être remplacée par une autre preuve d’identité.

Où voter ce dimanche 10 avril ?

Les Français inscrits sur les listes électorales devront se rendre dans le bureau de vote auquel ils sont rattachés ce dimanche 10 avril 2022. Il peut s’agir d’une mairie, d’une école ou encore d’un gymnase.

L’adresse de votre bureau de vote est renseignée sur votre carte électorale. Vous pouvez également vous rapprocher de votre mairie pour connaître le lieu et les horaires de vote. En sachant que les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h, sauf dans les grandes villes où la fermeture peut être repoussée à 20h.

Quant au second tour de l’élection présidentielle 2022, il aura lieu le dimanche 24 avril. Pour les électeurs, le protocole pour voter et les documents à présenter seront les mêmes.

En cas d’absence le 10 ou le 24 avril prochain, il est possible de faire procuration à un proche en ligne sur maprocuration.gouv.fr ou via le formulaire cerfa 14952*03. Si vous pouvez en théorie donner procuration jusqu’au jour du scrutin, ne tardez pas trop. En effet, les délais de traitements sont parfois longs et la mairie risque de ne pas recevoir la procuration avant le scrutin.