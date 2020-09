Une reconnaissance qui s’est fait attendre

Des interventions de plus en plus nombreuses, des effectifs en baisse et une rémunération plafonnée, tel est le quotidien des sapeurs-pompiers. Depuis 2019, ils se mobilisent pour montrer leur mécontentement et réclamer une prime à hauteur de 28 % du salaire. Cette revendication est justifiée par le fait que d’autres professions à risque, comme la police et la gendarmerie, en bénéficient déjà. L’obtenir serait donc une preuve de reconnaissance de la dangerosité du métier.

Les sapeurs-pompiers ont été entendus en début d’année avec une promesse de revalorisation formulée par le gouvernement. Actée par la publication du décret, la prime de feu s’élève désormais à 25 % du salaire de base, à la place de 19 % auparavant. Ce nouveau taux correspond à une augmentation mensuelle d’environ 100 euros net.