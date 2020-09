L’ Observatoire PELAGIS , chargé d’étudier les populations de mammifères marins, fournit au sein de rapports annuels des estimations sur les captures accidentelles de dauphins communs et les échouages. Selon ces chiffres, ce sont plus de 10 000 cétacés pris accidentellement dans les engins de pêche. Face à cette hécatombe, Sea Shepherd a présenté une requête devant le tribunal administratif.

Jugement du tribunal administratif

Le tribunal administratif a rendu son jugement et condamné l’État français « pour méconnaissance de ses obligations en matière de protection des mammifères marins et de contrôle des activités de pêche ». En effet, le grand nombre de captures et échouages dans la zone Atlantique entre en contradiction avec la législation française établie pour protéger les cétacés. Le tribunal administratif considère également que la présence d’observateurs sur les navires ou l’installation de répulsifs acoustiques restent des actions tardives et insuffisantes.

En conséquence, l’État est condamné à verser la somme de 6 000 euros à l’association Sea Shepherd en dédommagement du préjudice.