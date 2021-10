Les prix de l’essence et du diesel n’ont jamais été aussi élevés en France. Selon le ministère de la Transition écologique, le gazole a augmenté de 28 % en un an, ce qui a conduit le prix de vente du litre à battre un record historique dans le pays. Et cette hausse n’est pas sans conséquence sur le budget des ménages, en particulier les plus modestes. Selon une étude de la Chaire économie du climat de l'université Paris Dauphine, les dépenses de carburant représentent 10 % des revenus pour les 10 % des familles les plus précaires qui possèdent un véhicule.