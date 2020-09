Refus d’un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail

En l’espèce, un salarié embauché en qualité d’agent d’entretien avait été victime d’un accident du travail. Il avait été déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement deux ans plus tard. Contestant le bienfondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. L’employeur, qui n’a pas obtenu gain de cause en première et en seconde instance, a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation rappelle que l’employeur a une obligation de reclassement ce qui signifie qu’il est tenu de faire au moins une proposition d’emploi à son salarié inapte dans un délai d’un mois. Dans cette affaire, la Cour considère que la société n’a pas exécuté sérieusement cette obligation en ne proposant qu’un seul poste à l’intéressé. Pour justifier son licenciement, l’employeur prétextait qu’il avait refusé le seul poste disponible conforme aux exigences du médecin du travail.