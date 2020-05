Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020, la Haute Cour estime qu’un licenciement abusif cause toujours un préjudice indemnisable.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, en cas de licenciement économique, l’employeur doit prévoir l’adaptation du salarié à son emploi et s’efforcer de le reclasser. Le reclassement du salarié peut s’effectuer sur des postes disponibles en France, dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le poste en question doit relever de la même catégorie que celui qu’il occupait précédemment et être assorti d’une rémunération équivalente.

L’entreprise condamnée à verser une indemnité à son salarié

En l’espèce, la société affirmait que dès lors que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite en cours de préavis, il ne pouvait pas se plaindre de ne pas avoir reçu d’offres de reclassement puisque ce manquement ne lui avait pas porté préjudice. Toutefois, la Cour n’est pas de cet avis et précise qu’un licenciement pour motif économique prononcé sans offre de reclassement est irrégulier et cause nécessairement un préjudice, peu importe la décision prise par le salarié après la notification du licenciement.

La Cour de cassation, via un arrêt du 8 janvier 2020, a donc condamné l’entreprise à verser une indemnisation au salarié en réparation du préjudice subi.