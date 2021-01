Vous dirigez une entreprise et vous souhaitez connaître votre futur bonus-malus lié à l’embauche de contrats courts ? Voici un simulateur qui vous indiquera les informations recherchées. Attention, même si le bonus-malus ne sera pas applicable avant janvier 2021, il sera basé sur le nombre d’embauches et de séparations de l’année 2020. Décryptage.

Rappel des faits

La réforme de l’assurance chômage, applicable par le décret du 26 juillet 2019, implique directement les employeurs dans la modulation du taux de contribution d’assurance chômage. Connu sous le terme de « bonus-malus », il sera appliqué aux entreprises concernées, afin d’éviter la multiplication des contrats courts.

Ce dispositif a été mis en place dans le but de moduler la contribution d’assurance chômage (actuellement de 4,05 %) entre 3 et 5 %, cela en fonction du nombre de fins de contrats ou missions donnant lieu à une inscription à Pôle emploi. C’est ce que l’on appelle le taux de séparation.

Bon à savoir : Le bonus-malus ne s’appliquera qu’aux entreprises de 11 salariés et plus, relevant des 7 secteurs d’activité les plus « consommateurs » de contrats courts.