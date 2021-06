Le constat est quasiment identique si l’on se fie aux premières données provenant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) : 18 500 ménages ne perçoivent plus les aides au logement depuis la réforme. En outre, alors que 32 % des allocataires n’ont pas été pénalisés, 41 % ont vu le montant des APL baisser et 12 % auraient dû bénéficier d’une augmentation qui n’aura pas lieu.

L’étude de l’ UNHAJ réalisée à partir d’un échantillon de 4 000 jeunes montre que ces derniers sont bel et bien les grands perdants de la réforme . En effet, elle révèle que 39 % des jeunes ont vu leurs APL baisser. En 2020, ils étaient seulement 11 % à constater une diminution des aides au logement. Par ailleurs, cette baisse est également plus conséquente que l’année précédente et s’élève à 118 euros, contre 90 euros en 2020. « Pour l’ensemble des jeunes, la baisse moyenne est de 38,50 euros par mois », précise l’étude de l’UNHAJ. De même, ils sont moins nombreux à avoir bénéficié d’une hausse des APL.

Avec l’ancien mode de calcul des aides au logement, les jeunes pouvaient compter sur un coup de pouce de la CAF. Et puisque le montant dépend des revenus perçus deux ans plus tôt, celui-ci se prolongeait jusqu’à deux ans après les débuts dans la vie active.

Quels jeunes sont les plus pénalisés ?

Les jeunes actifs sont évidemment les plus touchés par la réforme. Les revenus issus de leur premier emploi sont en effet plus rapidement pris et compte, et ce même s’il s’agit d’un emploi précaire. Par exemple, ceux dont les revenus sont proches du SMIC ont fait face à une baisse moyenne de 95 euros par mois.

En parallèle, la CAF connaît de nombreux bugs dans le traitement des dossiers (retards, demandes de remboursement injustifiées, refus, etc.) à cause du nouveau logiciel mis en place pour la réforme. Entre 120 000 et 150 000 dossiers sont concernés.