Trouver un logement pour ses études, une formation, une première embauche, un stage, etc. peut être une source de stress. Pour aider les jeunes, l’UNAHJ propose un accompagnement, mais aussi un suivi et un soutien. Tour du sujet.

Quelles sont les aides proposées par l’UNHAJ ?

L’UNHAJ est présent sur tout le territoire. 70 services logement accompagnent chaque année plus de 200 000 jeunes dans leur recherche de logement, leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leur budget.

L’UNHAJ dispose de 40 000 FJT (Foyers de jeunes travailleurs) dans lesquels les jeunes ont la possibilité de séjourner pour une courte durée ou pour une durée plus longue. En règle générale, les studios proposés ont une superficie de 20 m² et sont équipés d’une kitchenette et de sanitaires. Mais l’UNHAJ ne propose pas qu’un simple logement. Sur place, il y a aussi une équipe socio-éducative qui organise des activités avec les autres résidents, ou accompagne les jeunes vers l’emploi, etc.

Bon à savoir : dans certains cas, une aide pour passer le permis de conduire peut être mise en place.