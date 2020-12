30 références de poissons fumés sont analysées et les résultats sont parfois inquiétants. Des progrès sont certes remarqués au fil des ans avec la disparition des métaux lourds dans la composition du saumon fumé. Cependant, les tests révèlent encore des traces de mercure dans plusieurs produits, en particulier dans les truites fumées contenant presque deux fois plus de mercure que les saumons. Pour les spécialistes, ces quantités sont suffisamment faibles pour rester sans danger.

Hydrocarbures et excès de sel : les dangers pour la santé

La situation est plus alarmante pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des substances dégagées lors du fumage. Au-delà d’une certaine proportion, elles sont considérées comme cancérogènes. Un seul saumon parmi tous les produits testés n’en possède pas. Pour tous les autres, ce n’est pas un, mais bien six différents HAP qui sont décelés. Par ailleurs, les saumons Casino Délices label rouge et Odyssée, ainsi que la truite Carrefour bio, ont révélé deux HAP problématiques et fortement réglementés. Et plus grave encore, le saumon Casino dépasse les quantités autorisées avec 17 microgrammes (µg) de benzo[a]pyrène par kilogramme, alors que la limite est fixée à 2 µg/kg.



Les teneurs en sel sont également trop élevées dans tous les produits. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une tranche couvre un quart de la quantité maximale recommandée par jour. La palme est attribuée au saumon fumé bio La Vie Claire, suivi de près par les truites fumées des marques Delpeyrat et Carrefour bio. En cas d’hypertension artérielle, ils sont à proscrire.