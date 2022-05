183 € net, tel est le montant de la revalorisation accordée avec un peu de retard à certains travailleurs sociaux, oubliés par les premières vagues de revalorisation du Ségur de la santé . Pas moins de 6 décrets ont été publiés au Journal Officiel les 28 et 29 avril, levant le voile sur les professionnels concernés et les modalités de versement.

Les aides à domicile des services d’aide et d’accompagnement territoriaux n’ayant pas encore bénéficié d’une revalorisation sont également éligibles à la prime.

Après les soignants, d’autres oubliés du Ségur, les professionnels de la filière socio-éducative exerçant dans la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale vont finalement prétendre à la revalorisation de 183 € net par mois . Si le Premier ministre, Jean Castex, avait confirmé le versement de cette prime lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, le 18 février 2022, la publication de plusieurs décrets acte enfin la mesure. Quels sont vraiment les professionnels concernés par cette revalorisation salariale ?

La prime de 183 € sera versée dès le mois prochain aux travailleurs sociaux concernés, avec un effet rétroactif au 1er avril. À noter que pour les fonctions publiques d’État et hospitalière, le versement se fera de manière automatique et devrait donc apparaître sur les fiches de paie du mois de juin. À l’inverse pour la fonction publique territoriale, la collectivité peut décider de mettre en place ou non cette revalorisation. Après délibération, il reviendra à « l’autorité territoriale d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution retenus », précise un décret.

Afin d’être prises en compte dans le calcul de la retraire, ces primes seront transformées en complément de traitement indiciaire lors des prochaines lois financières.

Pour ce qui est du financement, l’État prendre en charge le coût de ces revalorisations à hauteur de 70 %, tandis que les 30 % restants seront assumés par les départements.