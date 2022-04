À partir de septembre 2022, réparer certains équipements qui ne sont plus garantis sera moins cher. En effet, comme le rapporte Capital, un fonds de réparation des équipements électriques et électroniques a été créé le 7 avril 2022. Et ce dispositif va permettre aux Français de bénéficier, dès l’automne, d’une remise sur leur facture de réparation.