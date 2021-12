L’axe sud-est pourrait être perturbé

Car comme l’avait révélé RTL, l’UNSA, la CGT et Sud-Rail avaient déposé un préavis de grève du vendredi 17 au dimanche 19 décembre sur l’axe sud-est. Étaient ainsi concernés les trains au départ de Paris et à destination de Nice, Marseille, Perpignan, Clermont-Ferrand, Lyon, Dijon et Besançon.

« On a un contentieux avec la SNCF », expliquait à RTL Fabien Villedieu, délégué syndical sud-Rail, avant de préciser : « La direction a encore quelques jours pour négocier et faire des propositions (de revalorisation de salaire et de prime Covid) et si elle joue le pourrissement, on sera en grève. »

D’ailleurs, le syndicaliste assurait auprès du Figaro que le « taux de prévision des grévistes (pouvait atteindre) 70 % ».

Mais, finalement RMC dévoile qu'un accord a été trouvé entre la direction et les syndicats. Et comme l'indique France Info, le trafic devrait être perturbé ce vendredi car ces appels ont été levés trop tardivement.

Toutefois, cet accord ne concerne pas les autres préavis de grève déposés, précise Le Parisien.