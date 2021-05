À partir de 60 minutes de retard, les passagers pourront renoncer à leur voyage et obtenir un remboursement intégral de leur billet de train. C’est en effet ce que vient de proposer le Parlement européen afin d’encourager le transport ferroviaire et améliorer le remboursement des passagers.

Quels seront les choix des passagers en cas de retard de plus d’une heure ?

Le Parlement européen a indiqué vouloir améliorer le remboursement des voyageurs lorsque le train ne part pas à l’heure. « En cas de retard supérieur à 60 minutes, les voyageurs pourront choisir d’être remboursés à 100 %, de poursuivre leur voyage ou d’être réacheminés dans des conditions similaires sans coûts supplémentaires ».

Vous pourrez donc exiger le remboursement intégral, ou alors, si vous souhaitez maintenir votre voyage, la compagnie ferroviaire devra tout faire pour vous acheminer sans frais supplémentaires ; sur un autre train par exemple. Vous aurez également la possibilité de reporter votre trajet sans frais à une autre date. Le projet législatif précise même que « si nécessaire, des repas et des rafraîchissements devront être offerts et les dépenses de logement devront être remboursées ».

Les députés ont également indiqué dans un communiqué : « si l’opérateur ferroviaire ne communique pas les options de réacheminement dans un délai de 100 minutes à compter du départ prévu, les passagers pourront planifier eux-mêmes un autre itinéraire et obtenir le remboursement du nouveau billet ».

En réalité, la SNCF applique déjà ces règles, en particulier pour des indemnisations minimales si vous poursuivez votre voyage. Vous pouvez en effet déjà prétendre à un remboursement de 25 % du prix du billet si le retard est compris entre 60 et 119 minutes, et 50 % si le retard est supérieur à deux heures. Cela est vrai pour les Ouigo, TGV INOUI et Intercités.