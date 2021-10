Alors que le mois de novembre est le mois sans tabac , plusieurs nouveautés vont entrer en vigueur à partir de lundi. On fait le point.

Notons également que durant cette période, les coupures de gaz et d’électricité sont interdites.

La trêve hivernale commence ce lundi 1er novembre et prendra fin le 31 mars prochain. Pour rappel, au cours de cette période, les locataires ne peuvent pas être expulsés de leur habitation . Toutefois, il existe des exceptions : si le logement est squatté, s’il fait l’objet d’un arrêté de péril ou s’il existe une solution de relogement, le locataire pourra être amené à quitter son logement durant la trêve hivernale.

Selon la Sécurité routière , plus de 4 000 communes sont concernées. Par ailleurs, pour cette première saison hivernale, l’exécutif ne prévoit aucune sanction pour les conducteurs qui ignorent cette nouvelle réglementation. Toutefois, au niveau local, le préfet ou le maire peut prendre un arrêté afin de verbaliser les automobilistes imprudents.

Nouveauté concernant la réglementation des routes de montagne. À partir de ce 1er novembre, les véhicules légers, les camping-cars et les utilitaires devront être équipés de 4 pneus hiver ou avoir dans leur coffre des chaînes à neige ou des chaussettes à neige permettant d’équiper au moins les deux roues motrices. Cette obligation prendra fin le 31 mars.

Notons également que cette mesure concerne uniquement les routes communales et départementales et certains contrôles routiers (alcoolémie, attentat, enlèvement ou encore stupéfiants). Autrement dit, les contrôles de vitesse pourront toujours être signalés.

Concrètement, un retraité qui perçoit une retraite complémentaire mensuelle de 400 euros touchera 4 euros en plus par mois. Et si la revalorisation avait été de 1,5 %, il aurait perçu 6 euros supplémentaires par mois.

Cela signifie que le montant des plus petites retraites passe de 914 euros à 1 036 euros net. Notons que les salariés et les conjoints collaborateurs ne sont pas concernés.

WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains téléphones

C’est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp qui possèdent un smartphone ayant plus de 5 ans. La société de messagerie a annoncé qu’à partir du 1er novembre WhatsApp ne serait plus mis à jour sur les téléphones équipés d’une version antérieure à iOS 10 et à Android 4.1.

Cela signifie que dans un premier temps, les personnes concernées pourront toujours continuer à se servir de l’application de messagerie sur leur smartphone. Mais par la suite, certaines fonctionnalités ne marcheront plus et à terme, l’application ne pourra plus être utilisée.