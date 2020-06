Un montage juridique à but purement fiscal

Dans son arrêt du 4 décembre 2019, la Cour de cassation indique que la stricte application de la loi fiscale ne peut être admise par la justice lorsqu’elle révèle l’existence d’un montage poursuivant un but purement fiscal. Or, dans cette affaire, il apparaît que le montant des revenus locatifs perçus par la famille était trois fois supérieur à celui des travaux entrepris dans le château dont elle était propriétaire. Selon les juges, cela prouve que l’apport litigieux avait un but économique et financier.

Considérant qu’il s’agit d’un montage abusif, les juges ont condamné le contribuable à payer l’impôt avec le rappel maximal possible sur 6 ans. Si la prescription en matière fiscale est en principe de 3 ans, les juges admettent facilement qu’elle soit portée à 6 ans lorsque des recherches ont dû être menées par l’administration pour découvrir le véritable but de l’opération.