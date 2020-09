Les zones et les travaux nécessitant une étude géotechnique

Les sols argileux sont soumis au phénomène de retrait-gonflement. Le retrait correspond à un tassement du sol lors des périodes de sécheresse et le gonflement à un apport conséquent en eau pendant les phases de pluie. Les canicules de plus en plus nombreuses chaque année favorisent ce phénomène et augmentent le danger pour les constructions sur ces terrains.

Afin de prévenir les risques, le territoire est partagé en 4 zones : exposition forte, moyenne, faible, non classée. Dans les deux premières, soit 48 % du territoire, l’étude géotechnique est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 comme le stipule la loi Elan. Cependant, il a fallu attendre la publication des deux arrêtés pour que l’obligation entre en vigueur. Géorisques met à disposition une carte interactive qui permet de localiser les différents risques géotechniques et donc les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

Dans les zones d’exposition forte et moyenne, les études géotechniques sont nécessaires sur les terrains non bâtis destinés à la construction de maisons individuelles avant la signature de la vente. Les contrats « ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements » sont également précédés d’une étude.