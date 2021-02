L’arrivée du vaccin AstraZeneca, moins contraignant au niveau des conditions de conservation, rend possible la vaccination chez les médecins généralistes. Une livraison de 700 000 doses est attendue ce mercredi 17 février. Après une distribution par le biais des pharmacies entre le 22 et 24 février, les médecins commenceront à ouvrir des rendez-vous. Mais dans un premier temps, ils risquent de ne pas être nombreux.

Une ouverture progressive des rendez-vous le 25 février

Les milliers de doses du vaccin AstraZeneca sont en route pour rejoindre les réfrigérateurs des médecins généralistes. Pour rappel, les personnes âgées de 50 à 64 ans sont concernées par cette nouvelle étape, le vaccin AstraZeneca étant déconseillé chez les plus de 65 ans par la HAS (Haute Autorité de santé).

Même si le démarrage est annoncé le 25 février, les vaccinations se feront progressivement. Prévenus tardivement, les médecins manquent de temps pour réserver leurs doses auprès des pharmacies et organiser la venue de leurs patients. De plus, ils ne pourront obtenir qu’un seul flacon contenant dix doses la semaine prochaine, et deux ou trois de plus la semaine d’après.

Les médecins sont donc invités à contacter directement leurs patients à risque, c’est-à-dire ceux souffrant de comorbidités (diabète, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, etc.), pour les vacciner en priorité. Les autres devront patienter encore un peu avant d’obtenir un rendez-vous.