À partir de lundi 18 janvier 2021, les plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD vont commencer à se faire vacciner contre la Covid-19. Les 5 millions de Français concernés devront prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Le programme de vaccination continue sa montée en puissance. Dès jeudi 14 janvier 2021, les personnes de plus de 75 ans ne résidant pas en EHPAD vont pouvoir prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19. Et pour les aider, les enfants et les petits-enfants peuvent être appelés à la rescousse.

Un Français de plus de 75 ans sur deux n’a pas accès à Internet à son domicile Les seniors ne sont pas la catégorie de population la plus habituée à utiliser les nouvelles technologies. Selon l’INSEE, plus d’un Français âgé de plus de 75 ans sur deux n’a même pas accès à Internet chez lui. Les descendants vont donc pouvoir assister leurs ainés.

Mais comment cela va-t-il se dérouler ? L’exécutif a confié les prises de rendez-vous à trois plateformes privées : Doctolib, Keldoc et Maiia. Ces sites vont épauler la plateforme publique sante.fr, où il sera également possible de réserver un horaire pour se faire vacciner.

Un dispositif très simple de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19 Le dispositif pour la prise de rendez-vous concernant la vaccination anti COVID sera simple et accessible à tous. Ainsi, pour prendre un rendez-vous pour un proche, il suffira de se rendre sur l’une de ces quatre plateformes, d’écrire « vaccination Covid-19 » et de préciser la ville. Différents centres de vaccination seront proposés sur une carte ou en liste avec la possibilité de prendre un rendez-vous dès le lundi 18 janvier 2021.

Pour être sûrs que seules les personnes éligibles puissent réserver un horaire, des renseignements notamment sur l’âge du patient seront demandés. Ensuite, la personne qui doit se faire vacciner recevra un SMS de confirmation puis un SMS de rappel.