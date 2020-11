Vous bénéficiez de l’aide exceptionnelle de solidarité ? Il ne vous reste plus longtemps à attendre, puisque le versement s’effectuera le 27 novembre. L’objectif de cette aide est d’assurer un soutien financier aux personnes précaires, fragilisées par la crise sanitaire. Déjà versée au printemps dernier, elle est renouvelée en pleine période de confinement et étendue aux jeunes percevant les APL et aux étudiants boursiers.