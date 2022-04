La multiplication des ZFE (zones à faibles émissions) dans les villes et métropoles incite les Français à se tourner vers l’achat de véhicules peu polluants. Une transition bientôt obligatoire, au risque de voir les amendes pleuvoir. En effet dans un futur proche, les voitures diesel ou essence polluantes ne pourront plus circuler dans les ZFE. Il revient aux communes de fixer le planning et le niveau Crit’Air minimum autorisé.

Afin d’aider les ménages dans cette transition, le gouvernement a mis en place un éventail d’aides (prime à la conversion, bonus écologique, etc.), qui sera complété par un prêt à taux zéro (PTZ) expérimenté à partir de 2023. Un décret publié au Journal Officiel dimanche 24 avril en fixe les modalités. Qui pourra bénéficier de ce prêt à taux zéro ? Sous quelles conditions ? Tour d’horizon de ce futur dispositif.