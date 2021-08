Certains étudiants en alternance travaillent et étudient dans la même ville. Pour d’autres, le lieu de travail et celui de l’école peuvent se situer dans des départements différents, ce qui complique la recherche du logement. En fonction de leur situation, des jeunes ont besoin d’une ou de plusieurs solutions de logements temporaires tandis que d’autres cherchent une location longue durée le temps d’obtenir leur diplôme. Quelles sont les possibilités pour se loger quand on est alternant ? Tour d’horizon du sujet.