C’est la fédération sportive que le ministère de la Jeunesse et des Sports désigne pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont remis des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux . C’est elle qui dispense les agréments, édicte les règles techniques propres à la discipline , les règles du jeu, les règles d’organisation des compétitions, les règles d’accès aux compétitions et les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés .

Il intervient lorsqu’une manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes et lorsqu’un texte réglementaire le prévoit . Il doit être informé de l’organisation des manifestations prévoyant un rassemblement de plus de 5 000 personnes sur un site.

Toute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive, compétitive ou non. L’organisateur est pleinement responsable des mesures de sécurité et de secours qu’il met en place pour la manifestation. Le dispositif doit respecter la réglementation et assurer aussi bien la sécurité des participants que du public . Ce qui peut d’ailleurs l’amener à refuser l’accès de la manifestation à des personnes présentant un danger pour la sécurité .

Enfin, il vous est fortement conseillé d’élaborer un plan de secours. Il permet d’identifier les moyens humains et matériels nécessaires, de définir les procédures d’alerte, de déterminer les chemins d’accès réservés aux secours, les issues de secours et les procédures d’évacuation. Notez que vous pouvez solliciter le service chargé des questions de sécurité de la mairie pour en établir un.

Vous devez souscrire une assurance qui couvre votre responsabilité civile, celle des participants, celle des salariés et bénévoles prenant part à l’organisation. Ces garanties doivent également couvrir les arbitres et les juges dans l’exercice de leurs activités ainsi que le personnel de service d’ordre ou de sécurité mobilisé sur la manifestation. Dans le cas contraire, vous encourez une peine d’emprisonnement et une amende.

Cette déclaration est subordonnée au respect des règlements et règles techniques édictées par la fédération délégataire et à la conclusion d’un contrat entre elle et vous. La délivrance illégale de titres constitue une infraction pénale.

La lettre de demande d’occupation temporaire du domaine public, doit comporter certaines informations relatives à l’événement : sa nature et son nom, la date et les horaires, le(s) lieu(x) concerné(s) (rue, jardin, abords d’un bâtiment), et une estimation du nombre de personnes présentes.

Vous préparez une manifestation de véhicules terrestres motorisés (VTM)

Vous avez, d’une part, à constituer un dossier de demande d’occupation temporaire de l’espace public si l’événement se déroule, en totalité ou en partie, au sein de l’espace public. Vous avez, d’autre part, à effectuer une démarche complémentaire : une déclaration ou demande d’autorisation.

Des règles spécifiques s’appliquent aux manifestations motorisées et les formalités varient selon le type d’événement et le nombre de véhicules rassemblés.

L’événement peut se dérouler sur une voie ouverte à la circulation publique, un circuit, un terrain ou un parcours

Un circuit est un itinéraire fermé et délimité (bordures, talus…) qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il accueille des compétitions, des démonstrations, des essais et des entraînements. Il doit être homologué. C’est au propriétaire ou au gestionnaire du circuit de demander l’homologation ( cerfa 13389 03), soit à la préfecture (vitesse inférieure à 200 km/h) soit au ministère de l’Intérieur (vitesse supérieure à 200 km/h). Toutefois, si le circuit est temporaire, s’il n’existe que pour les besoins d’une manifestation, l’arrêté d’autorisation du préfet vaut homologation du circuit non permanent pour la seule durée de l’événement.

Un terrain est un espace d’évolution fermé à la circulation publique, sans parcours défini, où sont pratiquées des disciplines telles que du trial, du moto-cross, de l’endurance tout terrain.

Un parcours est un itinéraire non fermé allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct. Il emprunte des voies temporairement fermées à la circulation publique. Le départ y est donné individuellement à chaque concurrent (rallye, enduro).

Un parcours de liaison est un itinéraire non fermé allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct. Il emprunte des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le Code de la route. Les terrains et parcours doivent faire l’objet d’un agrément fédéral. Celui-ci peut être obtenu par un club ou une ligue.

L’événement peut concerner une concentration de véhicules à 2 ou 4 roues ou une manifestation à caractère sportif

Les véhicules peuvent être des automobiles, des motos, des quads, des kartings, des side-cars.

La concentration est un rassemblement de véhicules motorisés qui se déroule sur la voie publique dans le respect du Code de la route, qui prévoit un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de classement.

La manifestation est un regroupement de véhicules et d’un ou plusieurs pilotes. Elle présente un sport mécanique sous ses différentes formes (démonstrations, exhibitions, épreuve sportive avec chronométrage ou classement). Il s’agit d’événements tels que des rallyes automobiles, des courses de côte, des enduros motos, etc. Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage est considérée comme une manifestation.

Quel dispositif de sécurité est à prévoir ?

Selon l’événement, le dispositif peut être plus ou moins élaboré. Il peut prévoir un service d’ordre, la présence éventuelle des forces de l’ordre (police ou gendarmerie nationale), des moyens de communication (téléphone, radio…), des moyens de lutte contre l’incendie, un organisme de secours, des ambulances, la présence de médecins.

L’événement sportif fait-il l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation ?

Une déclaration est à effectuer pour une concentration supérieure à 50 véhicules à moteur.

Une demande d’autorisation pour une manifestation sportive :

avec engagement des véhicules sur un circuit, un terrain, un parcours, un parcours de liaison ;

qui compte au moins un chronométrage ;

dont le nombre est égal ou supérieur à 200 automobiles ou 400 véhicules à moteur de 2 ou 4 roues (véhicules d’accompagnement compris).

Déclaration et demande d’autorisation s’effectuent toutes deux via le formulaire cerfa 13390 03. Doivent y figurer les coordonnées de l’organisateur, le type d’événement, le lieu d’organisation (voie ouverte à la circulation publique, circuit, terrain, parcours), et la date et l’horaire de l’événement.

Toute demande d’autorisation de concentration ou de manifestation doit également être complétée par certaines informations et attestations :

les modalités d’organisation, le règlement particulier de la manifestation ;

le plan détaillé des voies empruntées et les points de rassemblement retenus (lorsque l’itinéraire est imposé) ;

le nombre maximal de véhicules participants ;

le nombre de véhicules d’accompagnement ;

une estimation du nombre de spectateurs attendus ;

les dispositions prises pour la sécurité et la protection des participants et des spectateurs (pompiers, poste de secours) ;

les mesures garantissant la tranquillité publique ;

l’avis du maire ou des maires concernés par la manifestation ;

le visa de la fédération sportive d’affiliation (sauf pour les concentrations et les manifestations ne se déroulant pas sous l’égide d’une fédération sportive) ;

une copie de la convention avec les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) le cas échéant ;

Les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire ;

une copie de la convention avec l’organisme de secours agréé ;

une attestation du ou des médecins présents ;

une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur qui couvre ainsi sa responsabilité civile, celle des participants et celle de toute personne prenant part à l’organisation ;

éventuellement, une évaluation des incidences de la manifestation sur les sites Natura 2000 (modèle disponible en bas de la démarche).

En outre, pour les manifestations sportives de véhicules à moteur, vous devez indiquer les nom et qualité de l’organisateur technique. C’est ce dernier qui met en place les règles techniques et de sécurité prescrites par l’autorité compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

S’il s’agit d’une course, les nom et numéro de téléphone du directeur de course, du médecin de course et du responsable des secours doivent également figurer dans le dossier.

Si l’itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison, joindre la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité, adresse du domicile ainsi que le numéro d’inscription de leur véhicule.

À qui adresser la déclaration ou la demande d’autorisation ?

Au préfet de chaque département traversé (préfet de police à Paris) si la manifestation se déroule dans moins de vingt départements.

Aux préfets de département et au ministre de l’Intérieur, si elle se déroule dans au moins vingt départements : ministère de l’Intérieur - Direction de la modernisation et de l’action territoriale Sous-direction de la circulation et de la sécurité routières Bureau de la sécurité et de la réglementation routières - Place Beauvau - 75800 PARIS Cedex 08.

Le dossier de déclaration doit être transmis aux autorités compétentes au plus tard 2 mois avant la date de l’événement et la demande d’autorisation au plus tard 3 mois avant. L’attestation d’assurance doit être présentée à l’autorité compétente au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Notez que le non-respect de ce délai entraîne le refus d’autorisation.

Des sanctions pénales sont prévues si vous :