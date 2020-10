Chaque année, des personnes en quête de sens succombent à la tentation d’adhérer aux mouvements radicalisés. Face à un quotidien difficile, des repères familiaux déstructurés et une institution éducative inadaptée, elles découvrent une pensée structurante qui leur promet valorisation et reconnaissance à travers un cheminement rigoureux.

Les changements peuvent s’opérer à plusieurs niveaux : vestimentaire, alimentaire, radicalité des propos, tendances conspirationnistes ... Ils s’accompagnent aussi d’une pratique intensifiée et ritualisée de la religion qui tend à occuper la place des institutions républicaines. Vous constatez alors son isolement , une dévalorisation de ce qu’elle était et une rupture avec le cercle familial .

Désormais, nous sommes tous acteurs dans la lutte contre la radicalisation . Nous disposons d’une opportunité de signaler une situation dangereuse qui met en péril l’individu concerné, son entourage et plus largement la société.

Un dispositif d’alerte à visée préventive

L’État invite les citoyens à signaler tout individu soupçonné de radicalisation et de menace pour la sécurité nationale. Il met à leur disposition les moyens de signalement suivants :

le numéro vert gratuit 0800 005 696 pour des conseils ou un signalement

pour des conseils ou un signalement le formulaire Prévention et signalement des cas de radicalisation djihadiste.

Gratuits et anonymes, ils vous permettent d’être guidé dans votre démarche et facilitent la prévention des dérives religieuses et criminelles qui mettent la population en danger. Dès réception du signalement, les services de l’État mettent en œuvre un dispositif de diagnostic et d’accompagnement de l’individu pour permettre son désengagement.

Les Cellules locales de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles (CPRAF), assurent cette mission et activent les réseaux d’assistance en fonction des besoins de l’individu radicalisée et de sa famille.

A ce jour, plus de 6000 individus et 2 000 familles ont été accompagnés par ce dispositif.