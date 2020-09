Un seul formulaire pour plusieurs aides

Pour simplifier les démarches administratives des personnes âgées, un formulaire national est actuellement expérimenté dans les départements de l’Allier, de la Mayenne, de la Savoie, du Val-de-Marne et à Paris.

Initié par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), la CCMSA (Caisse centrale de mutualité sociale agricole) et la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse), ce formulaire unique permet de regrouper les demandes d’aides à l’autonomie versées par le département, comme l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), et par les caisses de retraite, comme le dispositif « Bien vieillir chez soi ».

Dans les zones concernées, ce formulaire est mis à disposition des personnes âgées par les caisses de retraite et par le département, via les CCAS (Centres communaux d’action sociale) et les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination). Il est également disponible sur internet.

Durant la phase d’expérimentation, les professionnels travaillant dans ces services remplissent tous les 15 jours un questionnaire visant à cibler les points éventuels à améliorer. Des entretiens individuels avec des usagers et des professionnels sont également prévus.

À partir du printemps 2021, ce formulaire pourra être rempli directement en ligne, par les personnes âgées ou leurs aidants.