Pour percevoir l’Allocation de rentrée scolaire 2021, votre enfant doit être né entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015 inclus . De plus, il doit être scolarisé ou inscrit au CNED, en tant qu’écolier, collégien, lycéen, étudiant ou apprenti.

Allocation de rentrée scolaire : quels sont les montants de cette aide financière ?

Le montant de l’Allocation de rentrée scolaire dépend de l’âge de votre enfant. Si votre enfant a entre 6 et 10 ans, ce sera 370,31 euros. Concrètement, cette somme vous sera versée s'il a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er janvier 2022 et s’il n’a pas 11 ans au 31 décembre 2021. Vous êtes également concernés si votre enfant est plus jeune et qu’il rentre en CP.

Si votre enfant a entre 11 et 14 ans au 31 décembre 2021, le montant de l’ARS s’élève à 390,74 euros. Enfin, si votre enfant a 15 ans ou plus au 31 décembre 2021 et qu’il n’a pas atteint les 18 ans au 15 septembre 2021, ce sera 404,28 euros.