Quand et comment s’annonce la réouverture des bars, restaurants et hôtels ? Si le gouvernement n’a apporté aucune réponse concernant le calendrier, il a toutefois dévoilé un plan en trois étapes lors d’une réunion avec les professionnels du secteur.

Quelles sont les trois étapes avant la réouverture complète ?

À l’issue d’une réunion, le Groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration a révélé le plan envisagé par le gouvernement pour anticiper la reprise d’activité du secteur. Il sera accompagné d'un prolongement des aides pour tous les restaurateurs, dont les établissements sont fermés depuis plus de quatre mois déjà.

Le ministre chargé des PME, Alain Griset, le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, et le représentant de la ministre du Travail ont proposé un plan en trois étapes. Chacune d’entre elles devrait durer quatre semaines.

Lors de la première étape, les restaurants des hôtels seraient autorisés à servir le petit déjeuner à leurs clients dans la salle de restauration. Les professionnels ont alors demandé l’autorisation d’ouvrir la salle pour le déjeuner et le dîner. Pour l’heure, le gouvernement n’a pas donné suite à la demande. Durant la deuxième étape, les restaurants (hôtels compris) et les bars pourront de nouveau accueillir leurs clients en terrasse et dans l’établissement, avec une jauge d’accueil limitée à 50 % des capacités à l’intérieur. Enfin, la troisième étape correspond à la réouverture complète, mais en respectant le protocole sanitaire renforcé. Des dispositifs seront sûrement mis en place comme le cahier de rappel déjà utilisé à l’automne dernier ou encore le QR code à scanner. L’instauration d’un « pass sanitaire » semble par contre écartée.

Si ce plan représente une lueur d’espoir pour les professionnels, la route est encore longue avant la réouverture complète de ces établissements.