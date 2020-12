Affichage européen harmonisé



Cette nouveauté provient de la mise en application du règlement d’exécution européen n°2018/732, pris dans le cadre de la directive 2014/94/UE, visant un nouvel affichage harmonisé des carburants alternatifs.

Ce prix affiché tient compte du prix au litre du carburant considéré, multiplié par la consommation attendue des véhicules, corrigé de données sur la teneur énergétique du carburant et l’efficacité énergétique des technologies respectives.

L’objectif est de sensibiliser l’acheteur aux répercussions de chaque carburant sur le taux d’émission de CO2 et autres polluants, au-delà de son simple prix d’achat en station.

Quant à la consommation attendue, elle est désormais issue de procédures d’essais plus encadrées et plus strictes qui aboutissent à une consommation au 100 km plus réaliste. Par contre, cette consommation indicative ne prend pas en compte les options de mélanges de biocarburants avec d’autres. Les États membres sont donc invités à utiliser leurs propres données et à les intégrer aux calculs.