212 millions d’euros. C’est le montant du préjudice évité en 2019 par Pôle Emploi dans le cadre de la lutte contre les fraudes, selon un rapport de la Cour des comptes. Ainsi au cours de l’année, quelque 17 662 affaires frauduleuses ont été détectées, pour un montant moyen de 12 042 euros. Et pour permettre à l’établissement public de contrôler plus efficacement les bénéficiaires d’avantages et prestations sociales, un amendement au projet de loi de finances pour 2021 a été déposé. D’après le texte approuvé par les députés et actuellement en discussion au Sénat, les « agents désignés et dûment habilités de Pôle emploi » pourront accéder au FICOVIE.