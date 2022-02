Les Français qui perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) n’ont plus besoin d’effectuer des démarches pour bénéficier de la CSS (Complémentaire santé solidaire). L’attribution est automatique depuis le 1er janvier 2022 : un changement visant à faciliter l’accès aux soins. En quoi consiste la CSS ? Quels sont les avantages ? Comment l’obtenir lorsque le RSA est versé avant le 1er janvier 2022 ? La réponse à vos questions.

Qu’est-ce que la Complémentaire santé solidaire ?

La Complémentaire santé solidaire (appelée CSS ou C2S) est née de la fusion entre la CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire) et l’ACS (Aide à la complémentaire santé). Elle aide à régler les dépenses de santé en prenant en charge la part complémentaire, c’est-à-dire le dépassement qui n’est pas remboursé par l’Assurance maladie. Selon les ressources du foyer, la CSS est gratuite ou payante. En sachant que dans ce second cas, elle coûte moins d’un euro par personne et par jour.

Concrètement, une personne seule touchant moins de 9 041 € par an n’aura pas à payer les consultations chez le médecin ou le dentiste ni les médicaments en pharmacie, sur simple présentation de la carte vitale. Pour un couple, la CSS sera gratuite dès lors que les revenus annuels ne dépassent pas 13 562 €.

Pour en bénéficier, les foyers éligibles doivent en faire la demande sur leur compte ameli ou par le biais du cerfa 12504 qui devra être transmis à la CPAM. Il faut savoir que cette mutuelle couvre l’ensemble du foyer. Nul besoin de déposer plusieurs dossiers.