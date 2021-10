Lorsqu’un patient bénéficie de la Complémentaire santé solidaire, les médecins ne peuvent appliquer de dépassements d’honoraires, sauf si celui-ci exige des demandes particulières non justifiées.

Il s’agit d’une aide réservée aux personnes aux ressources modestes , destinée à payer leurs dépenses de santé. Celle-ci peut être gratuite ou coûter moins d’un euro par jour et par personne.

En 2019, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ont fusionné pour donner naissance à la Complémentaire santé solidaire.

Notons que cette complémentaire santé permet de couvrir les frais de tous les membres de la famille : le demandeur, le conjoint le cas échéant, ainsi que les personnes à charge âgées de moins de 25 ans et qu’une seule demande suffit par foyer.

L’obtention de la Complémentaire santé solidaire est basée sur les ressources perçues par le foyer au cours des 12 derniers mois avant la demande . Celles-ci concernent les revenus (salaires ou pensions de retraite), mais aussi les pensions alimentaires, les aides financières (allocations, dons, etc.), les ventes d’objets, les gains aux jeux, etc.

Elle est gratuite pour les bénéficiaires du RSA ainsi qu’aux membres de leur foyer. Pour les autres , en fonction des ressources, une participation de moins de 1 euro par personne et par jour peut être demandée. Celle-ci est calculée en fonction de l’âge des membres du foyer, au 1er janvier de l’année où l’aide est accordée.

Bon à savoir : Si vous versez une pension alimentaire et que celle-ci figure sur l’avis d’imposition, elle sera déduite des ressources. De même, les propriétaires bénéficiant d’APL pour leur logement ou hébergés gratuitement verront cet avantage ajouté aux ressources.

La Caisse d’assurance maladie viendra y ajouter les sommes dont elle a connaissance, à savoir les indemnités journalières, les allocations familiales, allocations pour adultes handicapés, les indemnités de Pôle emploi pour les personnes au chômage, l’allocation de solidarité spécifique, les revenus du patrimoine, les produits de placement, etc.

Le calcul des ressources porte sur les 12 derniers mois avant la demande et sur l’ensemble des ressources nettes du foyer . Il concerne aussi bien les ressources perçues en France, mais aussi à l’étranger, et ce, par toutes les personnes composant le foyer. Sont à déclarer :

Demande en ligne

Se connecter sur son compte Ameli, dans la rubrique « mes démarches ». Puis, vous devez :

indiquer votre numéro d’allocataire ;

confirmer (ou modifier) la composition du foyer ;

joindre les justificatifs demandés ;

choisir l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire ;

valider le formulaire.

Un accusé de réception reçu par message sur le compte Ameli confirmera que la demande a été enregistrée.

Demande papier

Remplir le document cerfa 12504 08, joindre les justificatifs nécessaires, puis envoyer ou déposer le dossier à votre Caisse d’assurance maladie.

Si vous avez besoin d’aide, la Caisse d’Assurance Maladie, le CCAS de la ville, les services sanitaires sociaux, une personne agréée ou un établissement de santé peuvent vous y aider.

En cas d’erreur, il est possible de rectifier la demande lorsqu’il s’agit d’une première erreur et qu’elle est jugée de bonne foi. Pour cela, prenez contact avec la Caisse d’Assurance Maladie. Il est également possible de se rapprocher du site oups.gouv.fr pour connaître les erreurs à éviter.