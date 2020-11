Les déchetteries accessibles dans le respect des consignes sanitaires

Le confinement national est de nouveau instauré en France pour faire face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. À la différence du premier, les services publics demeurent ouverts, notamment les guichets des mairies, de Pôle emploi, mais aussi de la Caisse d’allocations familiales (CAF).

De nombreux Français se sont alors posés la question concernant les déchetteries. Bel et bien considérées comme un service public, les déchetteries continuent leur activité. Vous pourrez donc transporter encombrants et déchets sans crainte, à condition de respecter les consignes sanitaires. En effet, un protocole est mis en place comprenant le port du masque obligatoire et le port de gants pour manipuler les déchets. Par ailleurs, l’accès à la déchetterie peut être limité à un certain nombre de véhicules. C’est le cas à Paris où seulement 5 véhicules sont autorisés à entrer.

Les autres opérations de collecte, déchetteries mobiles ou collecte des déchets verts, sont aussi maintenues. Il est préférable de se rendre dans une déchetterie ou un point de collecte pour se débarrasser de ses déchets. En effet, l’abandon sur la voie publique est passible d’une amende maximum de 450 euros, passant à 1 500 euros lorsqu’un véhicule est utilisé pour le transport. Brûler des déchets verts chez soi est également strictement interdit par la loi.

Malgré l’autorisation, certaines communes peuvent faire le choix de fermer, modifier les horaires ou encore mettre en place une prise de rendez-vous pour leurs déchetteries. N’hésitez donc pas à vérifier au préalable en les contactant par téléphone. Pour retrouver les coordonnées et horaires habituels, rendez-vous sur le site horaire-dechetterie.fr.